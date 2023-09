Al castello Harry Potter "l'esame m.a.g.o."

TRAMA: Benvenuti! Al tanto atteso percorso per i fuori corso di Hogwarts! In una sola giornata avrete la possibilità di prendere il diploma di stregoneria e magia dell’istituto specializzato di Hogwarts. La sede sarà presso la Rocca di Bagnara di Romagna, chiunque abbia il coraggio e lo spirito per affrontare le materie e le prove di magia è il benvenuto! Siete coraggiosi? Potenti? Intelligenti? Leali?



GIOCO E REGOLE: Partirete per un percorso attraverso la suggestiva e magica Rocca di Bagnara di Romagna, ogni squadra sarà supervisionata da un Professore della Scuola che vi guiderà nel castello e nell'esame.

Lungo il percorso che si dirama per tutto il castello vi attenderanno prove magiche di diverse discipline, se le supererete vi garantiranno il diploma di M.A.G.O. a fine percorso.



COME ISCRIVERSI?:

Dovete inviare una Email al seguente indirizzo: prenotazioni@associazionecreativa.it

Nell'Oggetto della Email scrivere: CASTELLO HARRY POTTER - "Nome squadra"

I dati da inserire sono: Fascia oraria desiderata e una secondaria - Nome squadra – Casa di appartenenza - Numero partecipanti - Numero di Cellulare di un referente che potremmo usare anche per contattarvi in caso di necessità.

Se volete disdire dovete avere l'accortezza di informarci almeno a 1 settimana prima dall'evento in modo che possiamo rimettere in gioco altre squadre.



SQUADRE: Minimo di 2 massimo di 8 per gruppo (La partecipazione di un adulto é obbligatoria quando la squadra presenta bambini in tenera età).



FASCE ORARIE: Il gioco è suddiviso a fasce orarie, ogni ora sarà divisa in 4 blocchi dove le squadre partiranno lungo il percorso ogni 15 minuti per lasciare un po' di distacco.

Le fasce orarie sono: 15 – 16 – 17 – 18 - 19 - 20 - 21 - 22 – 23 "esempio: 19.00 - 19.15 – 19.45"



COSTO: Il costo per partecipante è di 15€ per gruppi pari o superiori alle 4 persone. Per gruppi inferiori il costo è di 18€ a testa. Il pagamento verrà fatto in contanti direttamente sul posto.

Over 65 & disabili gratis - Minori o compresi nei 5 anni: gratis.



COSA SI VINCE? Al termine del percorso vincerete l'attestato che vi dichiara ufficialmente dei maghi e streghe esperti. Per chi completa il percorso con i voti per singole prove più alto vince, a pari merito si guarda il tempo.



VITTORIA DELLE CASE: I punteggi di ogni singola squadra aiuteranno anche la vittoria della casa di appartenenza. Non c'è premio se non la gloria per il buon nome della casa.



FISSATO IN ALTO sull'evento sarà disponibile un file aggiornato con le fasce orarie disponibili in base alle prenotazioni.



IN CASO DI MALTEMPO: Se il tempo non permetterà l'evento questo sarà posticipato a data da destinarsi, ma se Silente ci ha insegnato qualcosa, basta puntare una bacchetta verso il soffitto... che ogni tanto fa degli scherzetti!



LUOGO: La maestosa rocca di Bagnara, sorta nel XV secolo ad opera delle famiglie Riario e Sforza, i signori dell'epoca, sulle rovine del castello medievale fatto costruire, nel 1354, da Barnabò Visconti. La Rocca originale era la parte più importante del sistema difensivo trecentesco, benché più modesta e più bassa rispetto a quella attualmente visibile, con due torri simmetriche, a levante e a ponente, perfettamente uguali. UN LUOGO MAGICO E RICCO DI STORIA!



Contatto telefonico e WhatsApp: 3383792523 oppure 3885657815.



Vi chiediamo di leggere attentamente i seguenti punti:

– Il percorso in Castello è strutturato per TUTTI I FANS da 0 a 100 anni: per tutti coloro che hanno voglia di abbandonare ogni pensiero ed entrare in un mondo magico.

– I bambini al di sotto degli 15 anni non potranno entrare da soli, ma devono esser sempre accompagnati da un adulto partecipante.



Cercate l'evento su Facebook!