Caterina Sansoni presenta il libro "I personaggi di Elsa Morante"

Venerdì 10 febbraio, alle 18, nella sala D'Attorre di via Ponte Marino, 2, per il XLIX ciclo degli Incontri Letterari del Centro Relazioni Culturali si terrà la presentazione del libro di Caterina Sansoni “I personaggi di Elsa Morante. Costruzioni e dinamiche relazionali dei personaggi nei romanzi di Elsa Morante”, Guida editori. A presentare la serata, come di consueto, Anna De Lutiis.

Il volume offre un’interessante riflessione sul realismo morantiano a partire dall’analisi dei personaggi nei quattro romanzi della scrittrice romana (Menzogna e sortilegio del 1948, L’isola di Arturo del 1957, La Storia del 1974 e Aracoeli del 1982) e in alcuni racconti elaborati precedentemente o parallelamente a questi ultimi. Pubblicato da Guida per la collana Lente d’ingrandimento, il libro si articola in un’utile Introduzione, che esplora i fili conduttori della ricerca, e in due capitoli nei quali si definiscono i poli – solo apparentemente antitetici – dell’analisi critica (dimensione socio-relazionale dei personaggi e loro tipizzazione letteraria); seguono le conclusioni e la bibliografia finale.