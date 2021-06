Il "Catertour" sbarca in Romagna con il concerto all'alba di Noemi

Dopo le tappe di Pesaro e Senigallia, arriva a Cervia il 25 e 26 giugno il Catertour, il nuovo format del raduno estivo dei fan delle trasmissioni Caterpillar e Caterpillar AM. Un appuntamento che parte dalle 6 del mattino di venerdì fino alla serata di sabato e vedrà protagonisti indiscussi i conduttori di Rai Radio2: Sara Zambotti, Massimo Cirri, Filippo Solibello, Claudia De Lillo e Marco Ardemagni. Una partenza emozionante, all'alba, sulla spiaggia libera e lungomare di Milano Marittima (angolo viale Forl) con il concerto live di Veronica Scopelliti meglio conosciuta come Noemi. Il concerto sarà trasmesso in diretta su Rai Radio2 ed in Visual su Rai Play.

Divenuta nota nel 2009 in seguito alla partecipazione alla seconda edizione italiana di XFactor, nel corso della sua carriera Noemi ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti, inclusi cinque Wind Music Awards, cinque Premi Roma Videoclip, due Premi Lunezia, un Premio TV- Premio regia televisiva e un Nastro d’argento Speciale per l'interpretazione della canzone Domani è un altro giorno. Noemi propone una tecnica di canto talmente particolare da creare effetti intensamente emozionali, oggetto di studio anche di alcuni psicologi di università inglesi e canadesi.

Alle 12.00 nella pineta di Milano Marittima si svolgerà invece Caterchef, il game show che mette in gara i cuochi di oggi e di domani sui grandi temi dell'alimentazione e della sostenibilità. Sul palco fra il verde torneranno Filippo Solibello e Marco Ardemagni che guideranno la gara a tutto gusto (ingresso pineta di Viale Ravenna- area stadio dei pini).