Riparte la sfida fra i rioni: in gara i cavalieri per il Palio del Niballo

Tradizioni, emozioni, divertimento e spirito di competizione si fondono assieme: domenica 26 giugno si disputa a Faenza il Palio del Niballo, una delle più antiche giostre medioevali d’Italia, conosciuto come “Giostra del Barbarossa” e “Quintana del Niballo”.

Il Palio di Faenza ha luogo, come vuole la tradizione, la quarta domenica di giugno. Ogni corsa del Niballo è preceduta da un corteo storico che costituisce una rievocazione figurata della vita militare, civile e sociale del Quattrocento; il corteo parte domenica da Piazza del Popolo alle ore 16 ed arriva fino allo Stadio Bruno Neri. La gara all'interno dello stadio parte alle 18.

Il Palio del Niballo trae le sue origini nel 1164, quando in occasione del passaggio dell’Imperatore Federico Barbarossa a Faenza, ospite di Enrico e Guido Manfredi, cittadini “notabili” della città. Secondo vari documenti storici vi sono testimonianze dello svolgimento della “Quintana del Niballo” dal seicento sino al 1796. Mentre l’origine del Palio moderno risale al 1959 e a sfidarsi sono i cinque Rioni della città.

Biglietti

I biglietti per assistere al Palio del Niballo sono in prevendita online su Viavticket e inoltre possono essere acquistati sabato 18 e domenica 19 giugno

(in occasione delle Gare delle Bandiere) al Teatro Masini, oppure domenica 26 giugno, dalle 10.30 alle 12.00 e dalle 15.00, direttamente allo stadio Bruno Neri. Prezzi: da 15 a 40 euro. Gratis per bambini fino a 8 anni non compiuti.