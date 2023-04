Cavalli, giochi di una volta e picnic: tornano i "Teodorico green days"

Dal battesimo della sella alle gare di ‘ciclotappo’, ma anche giochi di una volta, agri-picnic, mercato del #cibogiusto e tanto altro. Domenica 23 aprile la campagna torna nel cuore verde di Ravenna con il primo Teodorico Green Days: appuntamenti gratuiti, per tutta la famiglia, tra la natura del Parco Teodorico di Ravenna.

Dopo il rinvio causa maltempo del 2 aprile, la rassegna promossa da Coldiretti Ravenna, Campagna Amica, Terranostra in collaborazione con la Cooperativa sociale San Vitale e il Ristoro Teodorico (col patrocinio dell'Assessorato all'Agricoltura ed Agroalimentare del Comune di Ravenna), propone domenica, dalle 10.00 alle 17.00, tante iniziative dedicate a grandi e piccoli.

Fin dal mattino ci si potrà divertire con il ‘ciclotappo’, le storiche gare di biglie e tappini che da generazioni fanno divertire bimbi e ‘adulti bambini’. Dalle ore 10.00 alle 12.30, presso la pista delle biglie del parco, tutti potranno cimentarsi in questo gioco antico e ricco di fascino. Come funziona: i giocatori danno un colpo al tappo, personalizzato con figurine di ciclisti, per dar vita a una competizione che ha le stesse caratteristiche di una corsa ciclistica. Il percorso è a curve e con salite, discese e ostacoli vari. In mattinata, con lo staff della Federazione Italiana Giuoco Ciclotappo, che festeggia a Ravenna i suoi primi 30 anni, prove libere per tutti e nel pomeriggio la gara vera e propria, prima e seconda tappa del Campionato italiano.

Inoltre, dalle ore 10 alle 17, il Circolo Ippico Ravennate offrirà a tutti i bambini l'incredibile opportunità di avvicinarsi al mondo dei cavalli. Sarà possibile accarezzarli, pettinarli e fare il cosiddetto battesimo della sella. Spazio anche al mercato degli agricoltori di Campagna Amica con i loro prodotti a km 0 e pranzo picnic con il menù contadino del Ristoro Teodorico realizzato con i prodotti delle aziende agricole del Mercato Contadino coperto di Campagna Amica Ravenna (si richiede la prenotazione al 393 0861447).