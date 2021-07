Un incontro tra musica, parole e scienza con Cecchi Paone e Bellavista

Venerdì 23 luglio alle ore 21:15 si tiene nell'Anfiteatro Spada di Brisighella il primo incontro del festival Suoni e Parole, un simposio informale tra le pietre di Luna. La rassegna curata dal pianista e cantante lirico Raffaello Bellavista ospita quest’anno: Alessandro Cecchi Paone, Ivano Marescotti, Franco Costantini, Andrea Mingardi, Eraldo Baldini che assieme a Raffaello Bellavista daranno vita a quattro differenti serate di cultura tra musica e parole.

Il primo appuntamento vede protagonista il divulgatore scientifico Alessandro Cecchi Paone che parla della transizione verso il digitale in una serata dal titolo Un essere digitale. Sul nostro pianeta, abituato alle estinzioni, è stata identificata una nuova specie che si sta insediando silenziosamente nelle nostre case, non è l'ennesimo virus o un nuovo organismo giunto dall’iperspazio, si tratta dei “nativi digitali”, i bambini nati dopo la rivoluzione Internet. Numerosi studi confermano che la loro intelligenza è diversa, ma non solo, tutti durante la pandemia hanno cambiato abitudini: il digitale sta permeando le nostre vite come un fluido invisibile.

Alessandro Cecchi Paone con il suo stile sobrio ed elegante ne parlerà presentando il suo nuovo libro “No Store” affiancato dagli interventi musicali del maestro Raffaello Bellavista che dipingerà un affresco musicale sullo sfondo notturno dei Tre Colli con musiche ispirate ai temi trattati.



L’ Ingresso sarà libero e si svolgerà nel rispetto delle norme sulla sicurezza, pertanto i posti sono limitati e si consiglia la prenotazione ai seguenti recapiti: Info e prenotazioni Pro Loco Brisighella- 0546 81166 - iat.brisighella@racine.ra.it accademiadelmelosilvestre@gmail.com - 3771507545- 3478840670

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...