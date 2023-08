Una cena di beneficenza per sostenere la battaglia di Sara contro il tumore

Sarà una serata importante quella del 18 agosto. Un appuntamento organizzato da "I colleghi di Grisù", gruppo dei Vigili del Fuoco di Ravenna impegnato in iniziative solidali, in favore della piccola Sara Cantagalli, di 5 anni, che lotta contro il cancro. Venerdì 18 agosto, dalle 19.30, appuntamento al bagno Ventaglio di Punta Marina (via della Fontana, 24) per una cena di solidarietà per sostenere la battaglia di Sara. Il menù, dal costo di 30 euro, prevede grigliata mista, verdure gratinate e bevande. Accompagna la serata il dj set di Andrea. Prenotazioni al 333 6004073.