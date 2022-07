A cena con l'autore: Luca bianchini presenta il libro "Le mogli hanno sempre ragione"

Un progetto che coniuga la cultura ai piaceri della tavola: parte così l'iniziativa "A cena con l'autore" al Clan 292 di Cervia, 3 serate esclusive in compagnia di importanti autori italiani. Domenica 10 luglio primo appuntamento con Luca Bianchini che presenta "Le mogli hanno sempre ragione": una commedia esilarante e ci fa vivere nella sua amata Polignano una nuova avventura ricca di colpi di scena, in cui tutte le tessere del mosaico si mettono lentamente a posto per rivelare una sorprendente verità. Modera l'evento Lorenzo Desanti, professore e scrittore. Cena alla carta dalle ore 20, presentazione libro ore 21.30. Ingresso libero. Per info e prenotazioni 345 2321907 direzione@clan292.it

