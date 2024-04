Risolvere conflitti con il gioco e la mediazione: all'Aurora la prima Cena con Conflitto

Mercoledì 10 aprile alle 19,30 il Circolo Aurora, in Via Ghibuzza, 12 organizza la prima "Cena con Conflitto", un campo da gioco divertente e molto interessante che vedrà "litiganti" affrontare in modo informale la gestione costruttiva e consapevole del conflitto trasformandolo in opportunità.

Medianos è infatti un modello esperienziale che favorisce l'efficacia della discussione tra le parti coinvolte e la comprensione del punto di vista dell'altro. Mentre si condivide la cena, la tavola diventa così il luogo dove emergono soluzioni in un contesto piacevole e rilassato. S

arà ospite della serata Massimiliano Ferrari, titolare del marchio Medianos. La serata sara occasione per analizzare il conflitto attraverso il gioco e la mediazione, trovando soluzioni collaborative con rispetto e delicatezza. Per informazioni e prenotazioni chiamare il 327.2061248 o scrivere a circoloaurora.aps@gmail.com.