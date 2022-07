Torna la cena conviviale di Cittattiva: "Ognuno porta qualcosa da mangiare e bere. Noi mettiamo tavoli e sorrisi"

Dopo 2 anni di sospensione a causa dell’emergenza sanitaria, torna ‘CeniAmo il mondo’ la più bella cena conviviale cittadina. L’appuntamento con questo evento, che ha raggiunto la sua settima edizione, è per giovedì 14 luglio a partire dalle 20 ai Giardini Speyer. La cena sarà aperta a chiunque con la formula “ciascuno porta qualcosa da mangiare e bere, CittAttiva mette i tavoli, le sedute, i sorrisi e l’accoglienza”.

L’evento è organizzato da CittAttiva, il centro di cittadinanza attiva del Comune di Ravenna gestito dalla cooperativa sociale Villaggio Globale che coinvolge circa 20 associazioni cittadine nella cura del quartiere Farini e che quest’anno festeggia i 15 anni di età. CittAttiva è nata infatti nel 2007 per concorrere al miglioramento dell’area della stazione che allora presentava diversi problemi. Nel corso degli anni CittAttiva ha inoltre avuto il ruolo di promuovere il Regolamento dei Beni Comuni, supportando associazioni e gruppi informali di cittadini che curano luoghi cittadini ed altri beni comuni. Attualmente sono 20 i patti di collaborazione attivi in città e nel forese. L’edizione di quest’anno diventa quindi una sorta di festeggiamento e di ringraziamento verso tutte quelle persone, associazioni ed Enti che in questi 15 anni hanno fatto un pezzo di strada insieme agli operatori e alle operatrici di CittAttiva.

“Sono felice – dichiara l’assessora all’Associazionismo e al volontariato Federica Moschini - di festeggiare questo importante compleanno. CittAttiva è da sempre un punto di riferimento per le diverse comunità che vivono la nostra città, alle quali offre servizi ed opportunità di inclusione sociale, coinvolgendo in tanti progetti anche giovani e giovanissimi. CeniAmo il Mondo sarà un'altra importante occasione di condivisione ed integrazione”.

CeniAmo il Mondo è una cena di vicinato e “avvicinato”: è nata per fare incontrare persone di tutta la città e negli anni è cresciuta fino a contare più di 200 partecipanti. Uno dei motivi di successo è la provenienza da tutte le parti del mondo dei partecipanti, diventando infatti un'occasione per assaggiare piatti preparati da diverse tradizioni culinarie e per condividere una piacevole serata con altri cittadini - ravennati doc o acquisiti che siano.

Alle ore 20 inizia la cena, che anche quest'anno si pone l'obiettivo di ridurre l'impatto ambientale: CittAttiva infatti mette a disposizione stoviglie in materB, ma invita le famiglie a portare da casa stoviglie e posate, in modo da ridurre i rifiuti e da suddividere eventuali avanzi. Durante la cena e a seguire sono previsti tre importanti momenti: un laboratorio creativo a cura dell'associazione Lucertola Ludens, l'intrattenimento musicale di Officina della Musica e una performance di teatro-danza di Deeper - Laboratori di Vita.