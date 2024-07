Tavole imbandite con piatti da tutti i continenti per la Cena dei Popoli

A Bagnacavallo sabato 6 luglio si terrà la ventesima edizione della Cena dei Popoli, con piatti tipici di diverse nazioni. Saranno presenti cibi da Afghanistan, Albania, Camerun, Marocco, Mozambico, Nigeria, Polonia, Romagna, Romania, Senegal, Tunisia e Ucraina con anche menu vegetariani e gluten free.

La cena, in programma dalle 19.30 in piazza della Libertà, sarà allietata dalla musica di PressaPoco Band e Jam Republic. Il ricavato sarà destinato in parte al cofinanziamento dei corsi di Lingua italiana e Cultura civica per gli stranieri a Bagnacavallo: durante la serata verrà effettuata la consegna delle certificazioni di frequenza ad allieve e allievi dei corsi per l’anno scolastico 2023/2024.

La Cena dei Popoli è organizzata da Jam Salam e dalle associazioni della Rete Restiamo Umani: Amici del Mozambico, Caritas Parrocchiale, Cif, Coordinamento per la Pace, Circolo Arci Casablanca, Cittadino attivo, Comunicando, Help For Family, HumuSapiens, in collaborazione con: Consiglio di Zona Bagnacavallo Centro, Coop. Soc. La Pieve, Pro Loco, Ipb Italia, Parrocchia di San Michele, Amici di Neresheim, Associazione Gea, Cooperativa Teranga, Cpia Ravenna e tante aziende del territorio. L’iniziativa ha il patrocinio del Comune.