Aspettando la Contesa Estense, alla Rocca la cena medievale con zuppetta di fave e maialino 

Dalla zuppetta di fave, ceci e tarassaco al cosciotto di maialino in crosta di mele e cipolle acidulate, dalla frittata di porri e formaggio lento alla torta tenera speziata con pere al vino. Domenica 5 maggio la Contesa Estense invita tutti alla cena medievale nel cortile della Rocca (piazza dei Martiri 1) per anticipare, con un momento conviviale in compagnia dei componenti del Direttivo vestiti in costume, l’avvio vero e proprio del Palio 2024 previsto per sabato 11 maggio.

La serata nel cortile della Rocca sarà accompagnata dalle musiche del gruppo Alymunn e ci saranno anche spettacoli di giocoleria. Per informazioni e prenotazioni 347 8727739, il costo della cena è di 40 euro. In caso di pioggia la cena sarà spostata nel salone della chiesa della Collegiata.