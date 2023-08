Cena e musica d'atmosfera sulla spiaggia per il 'white beach party'

Grandi atmosfere e suggestione per una festa "in bianco" sulla spiaggia. L'appuntamento è per venerdì 25 agosto al bagno Donna Rosa di Marina di Ravenna con "Bianco - white beach party". Attraverso una scenografia completamente bianca, lo stabilimento balneare tenterà di far provare alle persone un contesto sensoriale in cui cibo, ambiente e immagini si incontrano con musiche bianche. Per il pubblico è pronta una serata conviviale che parte con aperitivo e cena, favorendo la convivialità con un tavolo unico che dal ristorante giunge fino al mare. La serata sarà accompagnata dalle musiche di Mitch Dj e dal lancio corale di palloncini. Suggerito un abbigliamento 'total white'.