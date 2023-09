Cena di paese, pedalate e caccia al tesoro: si fa festa a San Zaccaria

Indirizzo non disponibile

A fine settembre a San Zaccaria si terranno alcuni giorni di festa per andare alla riscoperta di cose semplici. Tutte le iniziative saranno coordinate dalla Asd San Zaccaria Bike, che festeggia i primi dieci anni di attività. Si comincia giovedì 28 settembre con una mangiata collettiva di paese, dove ognuno contribuisce portando qualcosa da casa.

Si prosegue venerdì 29 con una camminata ludico motoria rigorosamente non competitiva. I due percorsi dedicati ad una tradizione popolare (il giro della Carlina), uno da 2,9 km e l’altro da 7 km sono adatti e percorribili da tutti e tutte.

Sabato 30 la mattina, solo per i più audaci, partirà un evento ciclistico dedicato a Tonino Guerra della lunghezza di ben 300 km. A pomeriggio, verso le 18 grazie al supporto di tanti volontari si terrà una caccia al tesoro nei parchi del paese che coinvolgerà famiglie con bambini e teenagers. A seguire la scuola di ballo di San Zaccaria proporrà uno spettacolo di RitmoDanza.

Domenica 1 ottobre, la mattina, partiranno tutte le manifestazioni ciclistiche tra cui una Randonnée di 200 km chiamata NoveValli che ripercorre le strade della famosa GranFondo di Cesenatico ma al contrario. Per il quinto anno consecutivo si terrà il Memorial Angelo Montanari dedicato ad una persona che ha fatto grande volontariato in zona. Poco più tardi partirà anche un percorso su superfici miste e strade secondarie (adatto a bici MTB e Gravel) denominato Pinete&Gazzosa.

Dalle 14:30 la festa non si ferma ma, per evitare sovrapposizioni, ci si sposta tutti alla chiesa del paese, dove verrà riproposta la festa paesana così come nacque, con intrattenimenti semplici e tanto calore umano. Tutte le giornate sono condite da una po' di musica.