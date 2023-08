Cena di pesce e tante mostre: ritorna "Un’Estate Diabolika"

Torna il "Re del Terrore". Nella Sala Rubicone dei Magazzini del Sale di Cervia (via A. Evangelisti) lunedì 21 agosto, alle ore 19, si tiene l'inaugurazione della XIV edizione di Un’Estate Diabolika, dedicata a Diabolik, storico e amato personaggio dei fumetti. Segue alle ore 20,45 la 'Cena Diabolika' presso il ristorante Re Sale in via Roma 85, al costo di 35 euro, con menù a base di pesce.

Il programma della rassegna di quest’anno prevede tre mostre. La prima è dedicata a "I gadget dei 60 anni di Diabolik": nel 2022 si sono festeggiati i 60 anni dall’uscita del primo numero di Diabolik che ha creato il genere dei fumetti neri e che costituisce un’autentica icona. In quell’occasione sono usciti gadget ed edizioni speciali, con un logo specifico.

La seconda mostra è relativa a "I gadget dei 60 anni di Eva Kant". Quest’anno ricorrono i 60 anni dalla nascita del personaggio di Eva Kant ed anche per lei l’Astorina ha elaborato un logo che caratterizza volumi e gadget editi in suo onore.

Poi la mostra su "I molti numeri Uno". Molti sono stati i numeri uno delle diverse pubblicazioni che hanno riguardato il Re del Terrore, senza contare le riedizioni, i remake e le rivisitazioni. Nell’ambito della mostra ci saranno anche alcuni quadri del pittore Giuliano Trombini, autore dell’immagine del manifesto di questa XIV edizione.

Infine, nei 100 anni dalla nascita di Benito Jacovitti non poteva mancare una mostra in suo onore realizzata in collaborazione con l’Associazioni Nazionale Amici del Vittorioso dal titolo Benito Jacovitti gli anni del Vittorioso. Per presentare i materiali esposti, il giorno dell’inaugurazione saranno presenti il pittore Giuliano Trombini, Alessandro Forni presidente dell’associazione Menocchio responsabile della manifestazione, Paolo Forni curatore delle mostre e Vito Mastrorocco presidente dell’Associazione Nazionale Amici del Vittorioso.