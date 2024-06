Imparare a conoscersi attraverso i piatti tradizionali: sei nazioni a tavola per la cena dei popoli

Il 18 giugno dalle 19.30 la cittadinanza è invitata al Centro Sociale e Culturale Porta Nova di Russi in via Aldo Moro 2/1 per prendere parte a una cena pensata per conoscersi, cucinata da donne e uomini che diventeranno ambasciatori della propria cultura attraverso i piatti tradizionali che prepareranno.

Saranno presenti, con i loro piatti, le seguenti nazioni: Albania, Argentina, Egitto, Italia, Marocco, Senegal, Togo, Tunisia.

Durante la serata, inoltre, gli studenti del corso di italiano per stranieri, organizzato dal Centro Sociale e Culturale Porta Nova in collaborazione con il CPIA di Ravenna, realizzeranno un momento conviviale di lettura e socialità.

Offerta libera e posti limitati. Prenotazione consigliata entro il 17 giugno cliccando su questo link, oppure chiamando il n. 0544.587642 o scrivendo una mail a cultura@comune.russi.ra.it.