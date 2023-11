Una cena di solidarietà 'a 6 mani' per aiutare gli alluvionati: 3 chef preparano un menù d'autore

Indirizzo non disponibile

Una cena solidale per gli alluvionati del Comune di Russi. Sabato 18 novembre, alle ore 20 presso il Centro Sociale Porta Nova di Russi, in via Aldo Moro 2/1, si terrà una cena di beneficenza promossa da ChefToChef – Emilia Romagna Cuochi con un menù d'autore preparato da ben 3 chef: Sabatino Restuccia di Eventi Catering Russi, Federico Gualtieri del Ristorante Coco Loco di Marina di Ravenna e Gaetano Latino del Ristorante Salsedine 362 di Lido di Savio.

Di seguito il menù della serata: Zuppetta di patate con uovo morbido, calamari saltati e polvere di alloro; Risotto di mare con pesto di erbe selvatiche di stagione; Cefalo alla mugnaia con millefoglie di zucca e patate; Panna ristretta alla vaniglia con cachi e limone; Degustazione vini della Tenuta Uccellina. Il costo della cena è di 35 euro, di cui almeno 5 euro saranno devoluti al fondo per gli aiuti ai cittadini colpiti dall'alluvione. Prenotazione obbligatoria al 349 2399025 o via mail scrivendo a emontesi@racine.ra.it - Emma Montesi, organizzatrice eventi ChefToChef per “Russi città della gastronomia ChefToChef”.