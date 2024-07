Una festa del gusto e della vicinanza tra cittadini: torna ai giardini Speyer CeniAmo il Mondo

Portare da casa qualche pietanza e condividerla con gli altri. Torna anche questa estate CeniAmo il Mondo, la cena di “avvicinato” che dal 2015 unisce tanti cittadini e cittadine che condividono cibo, chiacchiere, giochi e musica. L’evento si terrà venerdì 5 luglio ai giardini Speyer a partire dalle 19.30, ed è organizzato da CittAttiva, il servizio di cittadinanza attiva del Comune ed è inserito nel cartellone del Festival delle Culture.

Ogni anno arrivano in tavola specialità culinarie provenienti da tutta Italia e da tutto il mondo. Un occasione, oltre che per gustare ottimi cibi, per conoscere altre persone e passare insieme una piacevole serata. A piatti, posate e bicchieri penserà la Stoviglioteca, il servizio del Comune di prestito gratuito di stoviglie riutilizzabili, affinché la serata non sia solo piacevole, ma anche sostenibile da un punto di vista ambientale.

Per i più piccoli saranno presenti postazioni ludiche organizzate nell’ambito della rassegna Diritto al Gioco e la serata sarà allietata dall’accompagnamento musicale della Fuzzy Band che proporrà cover e pezzi originali jazz e soul.

Una zona dei Giardini sarà infine dedicata alla presentazione dell’Oggettoteca, la biblioteca degli oggetti del Ceas-Centro di educazione all’ambiente del Comune di Ravenna che sta iniziando le proprie attività di economia circolare e gratuita per la cittadinanza ravennate.