Il centro commerciale compie 10 anni: festa tra laboratori e maxi-torta con lo chef Sebastiano Caridi

Indirizzo non disponibile

Il 18 settembre si festeggia il decimo anno di attività de La Filanda Shopping Center di Faenza. Per celebrare l’anniversario, all’interno dei suoi spazi la Filanda organizza una serie di eventi ai quali tutti i suoi clienti sono invitati.

Dalle 10 alle 12 spazio ai Laboratori Creativi “Creatività in festa” a cura di Anna Maria Taroni. Dalle 16:30 ecco il laboratorio di pasticceria “Il più piccolo pasticcere” con Sebastiano Caridi, aperto ai bambini dai 5 a 10 anni (evento su prenotazione, max 20 bambini). Per prenotarsi è sufficiente inviare un messaggio tramite Whatsapp al numero 347 2782603. Gran finale dalle 18 con “Tanti auguri Filanda”, con il taglio della maxi-torta preparata dallo chef Sebastiano Caridi per tutti i clienti.