Al centro giovanile Quake si celebra il Mandela day

Il centro di aggregazione giovanile Quake anche quest’anno festeggia il “Mandela day”. L’appuntamento, aperto a tutta la cittadinanza, è per il 18 luglio alle 16 e per la prima volta è organizzato in collaborazione con la “Casa delle Culture”, una sinergia che punta a rendere l’evento ancor più interculturale.

I protagonisti saranno i ragazzi e le ragazze del centro Quake nonché i rappresentanti della Casa delle Culture, che si metteranno in gioco raccontando in breve il loro Paese: alcuni porteranno una ricetta tipica, altri un aneddoto, una musica, un vestito della tradizione o un pezzo di storia.

Nelson Mandela, a 105 anni dalla sua nascita, è uno dei simboli su cui si fonda la cultura del Quake: uguaglianza, diritti umani, interculturalità. Ad accogliere gli invitati, infatti, sarà proprio il graffito che raffigura Mandela sulla facciata del centro di aggregazione di via Eraclea. Come il Sudafrica, definito ‘nazione arcobaleno’, il Quake nel suo piccolo si considera un ‘centro arcobaleno’, grazie all’interculturalità giovani che lo frequentano.

L’incontro è organizzato dal centro di aggregazione giovanile Quake, dalla Casa delle Culture e dall'ufficio Politiche giovanili del Comune di Ravenna.