Centro relazioni culturali, venerdì il libro su “Passioni e ideali. Ricordando personaggi delle Ville Unite”

Nell’ambito del 50° ciclo di incontri del Centro Relazioni Culturali, venerdì 15 dicembre, alle 18, nella sala D’Attorre di via Ponte Marino 2, si terrà la presentazione del libro “Passioni e ideali. Ricordando personaggi delle Ville Unite”.

Saranno presenti gli autori Sauro Mattarelli e Nevio Spadoni in dialogo con l’ex sindaco di Ravenna, Vidmer Mercatali. Conduce l’incontro Anna De Lutiis.

Il libro “Passioni e ideali. Ricordando personaggi delle Ville Unite”, edito da Longo, è un omaggio a chi ha vissuto in questo piccolo lembo di terra ravennate ai confini con Cesena e Forlì.

Gli autori, lo storico Sauro Mattarelli e il poeta e drammaturgo Nevio Spadoni, entrambi originari delle Ville Unite, raccontano dei loro incontri con questi personaggi, ormai scomparsi, ma che hanno lasciato un segno indelebile nella storia romagnola.

Il libro si snoda attraverso i ricordi degli autori, partendo dai poeti e autori come Gioacchino Strocchi, Tolmino Baldassari, Guido Bianhi, Bruto Carioli, Tino Dalla Valle, Libero Ercolani, Umberto Foschi, Bruno Marescalchi, Dino Ricci, Giuseppe Valentini.

Si passa poi agli artisti e uomini di cultura come Michele Vincieri ed Ermanno Pasini, all'agronomo Giuseppe Cellini, al generale-scienziato Andrea Fussi, al contadino-fotografo Ulisse Bezzi, al pittore di Carraie Nullo Mazzesi e all'affabulatore Lino Biscottini.

Tra le donne, un'attenzione particolare è dedicata alle educatrici Fernanda Mascanzoni Santoni, Gianna Missiroli e Vilma Baldassari Fabbri.

Un ampio spazio è occupato da figure straordinarie di educatori, da Giovanni Bondi a Fernanda Mascanzoni Santoni, Gianna Missiroli, Vilma Baldassari Fabbri. E poi uomini animati da forti passioni politiche e sociali, come l'antifascista fuoruscito Aurelio Orioli, l'anarchico Aldo Rubboli, il padre della cooperazione repubblicana, Pietro Bondi, il drammaturgo e sindaco di Forlì Icilio Missiroli.

Anche le figure di molti uomini di chiesa sono importanti in questa terra, come padre Luigi Moschini, don Serafino Soprani, monsignor Giuseppe Strocchi, il grande latinista Amleto Tondini, i missionari saveriani di San Pietro in Vincoli e don Enzo Tramontani.

Il libro è un'occasione per conoscere e ricordare queste figure che hanno contribuito a rendere le Ville Unite un luogo ricco di cultura e di storia.

L’ingresso è libero.

Per informazioni: 0544.482227 - crc@comune.ra.it

Prossimo appuntamento: Venerdì 12 gennaio 2024, ore 18, in sala D'Attorre di Casa Melandri, in via Ponte Marino 2, presentazione del libro “Amalasunta e i Goti in Italia” di Alba Bugani (Società editrice Il Ponte Vecchio).