Arti marziali, sakè e origami: in centro arriva la "Serata giapponese sotto le stelle"

Il 7 luglio nel centro storico di Ravenna, dalle 20.30 alle 23, si terrà la Serata giapponese sotto le stelle. Spettacoli di danza e arti marziali, animazioni per bambini, tè, dolci, saké e cibo giapponese, vestizione del kimono, origami e kintsuki, giochi da tavolo e numerose vetrine a tema nei negozi aderenti, saranno gli appuntamenti di questa serata tutta al giapponese, la cui colonna sonora saranno le musiche della Cartoon Street Band, che attraverserà le strade del centro intonando le sigle dei più celebri anime (cartoni animati) giapponesi. Una serata per tutti, bambini, giovani e meno giovani che si svolge nella notte di Tanabata, gli innamorati della Via lattea particolarmente cari ai giapponesi. Omaggi e sconti per chi verrà in centro vestito a tema giapponese (inclusi cosplayer) e chi si isciverà all’associazione ASCIG Ravenna.