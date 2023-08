Ceramica e comunicazione nella mostra "Faenza mia, in dialogo"

ISIA Faenza ed Ente Ceramica Faenza collaborano anche quest’anno per la realizzazione di un progetto/mostra trans-disciplinare dedicato alla valorizzazione di Faenza come città della ceramica e come attivatore culturale contemporaneo. Dal 1 settembre al 1 ottobre viene ospitata la mostra "Faenza mia/ in dialogo" presso lo Spazio Ceramica Faenza (via Pistocchi 16).

Gli studenti del 2° anno del Biennio Specialistico in Design della Comunicazione, coordinati dal prof. Alessandro Gori, presentano la nuova metamorfosi del progetto/mostra FAENZA MIA che coinvolge oltre trenta eccellenze ceramiche faentine e undici giovani graphic designer di ISIA Feanza, impegnati a sviluppare una possibile corrispondenza biunivoca tra identità artigianale e comunicazione visiva.

L'idea con la quale FAENZA MIA gioca quest’anno è il “dialogo”, inteso come ruler a 360°. Dialogo come modalità relazionale, progettuale, operativa, concettuale. Una modalità per raccontare e avvicinare, anche per la semplice volontà di volerlo instaurare, un dialogo tra le differenti peculiarità e i temperamenti creativi di ogni autore, l’enorme ampiezza di idee, forme, stili e storie diverse che esistono nella dimensione progettuale dell’arte ceramica contemporanea come tra gli individui.

Inaugurazione: venerdì 1 settembre, ore 19. Orari martedì, mercoledì, giovedì 16:30–19:30; venerdì, sabato, domenica e festivi 10–13 e 15:30–19:30.