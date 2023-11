Cerimonie e incontri per celebrare la Liberazione di Casola Valsenio

Il 79esimo anniversario della Liberazione di Casola Valsenio verrà celebrato con due eventi, il 25 e il 29 novembre 2023. Sabato 25 novembre, alle ore 10.00 in via Soglia, si terrà la cerimonia in ricordo dell’ingresso delle truppe alleate e dei partigiani che guidarono a Casola i reparti anglo-indiani. In programma: benedizione e deposizione corona d’alloro accanto alla lapide a ricordo degli eventi del novembre 1944, con interventi di Pietro Sabioni (Sindaco CCR), Nicholas Nescito (ANPI Casola Valsenio), Giorgio Sagrini (Sindaco Casola Valsenio).

Mercoledì 29 novembre, alle ore 20.30 nella Sala Nolasco Biagi della Biblioteca comunale, si terrà una serata sul tema “La guerra e la liberazione nel territorio casolano nei libri della Biblioteca Comunale e dell’archivio Anpi” con i due interventi “79° Anniversario della Liberazione di Casola Valsenio” di Giorgio Sagrini e “Presentazione dei libri sulla guerra e sulla liberazione a Casola Valsenio” di Beppe Sangiorgi. Durante la serata, in programma proiezione del video documentario sulla guerra nel Casolano e di immagini della guerra a Monte Battaglia e Visita alla sede dell’Anpi (Centro di documentazione Guerra di Liberazione).