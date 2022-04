Cerimonie, visite e camminate: Cotignola celebra il 77esimo anniversario della Liberazione

Proseguono a Cotignola le iniziative dedicate al 77esimo anniversario della Liberazione dall’occupazione nazifascista, raccolte nel programma "Memorie di Fiume", realizzato dall'Amministrazione comunale in collaborazione con le associazioni cotignolesi. Domenica 24 aprile alle 10.30 al parco «Luigi Guerra» di Barbiano si terrà la cerimonia di inaugurazione del pannello informativo dedicato al pilota Luigi Guerra. Primo di cinque fratelli di una famiglia mezzadrile di Barbiano, Luigi Guerra a vent’anni decise di entrare nella Regia Aeronautica; il 24 aprile 1943 fu abbattuto, non ancora 27enne, durante una missione sui cieli di Haifa.

Lunedì 25 aprile alle 9 a Cotignola dalla piazzetta Luigi Zoli, presso il campo di tiro con l’arco, partirà la camminata «Nel Senio della memoria». A tre anni dall'ultima volta, il 25 aprile si tornerà a camminare in nome della libertà e della pace. La passeggiata sarà accompagnata da momenti di musica e narrazione, con pranzo nel parco di Masiera. Al pomeriggio, nel parco di Rossetta ci sarà il concerto di presentazione del disco «Canzoni sul Senio». L’evento è a partecipazione libera, mentre per il pranzo è necessaria la prenotazione. Info sulla pagina Facebook «Nel Senio della memoria».



Lunedì 25 aprile alle 11 nella chiesa di Santo Stefano di Barbiano è in programma la messa in memoria dei caduti officiata da don Gabriele Bordini e a seguire la deposizione delle corone ai monumenti e ai cippi. Fino al 25 aprile nella chiesa del Suffragio sarà possibile visitare la mostra «I Giusti in Emilia Romagna. Piccole e grandi storie di salvatori e salvati», a cura del Museo ebraico di Bologna aperta tutti i giorni dalle 9 alle 18, con ingresso libero.