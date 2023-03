Cervia, al teatro Walter Chiari si ride con Alessandro Paci e Diletta Oculisti

Mercoledì 8 marzo alle ore 21, per la rassegna di Teatro Comico, il Comunale Walter Chiari di Cervia propone l’esilarante spettacolo Matrimonio per caso, interpretato da Alessandro Paci e Diletta Oculisti e scritto dallo stesso Paci insieme al regista Andrea Bruno Savelli.La grande comicità di Alessandro Paci, spalleggiato da Diletta Oculisti, felice scoperta a livello comico, creano il mix perfetto per uno spettacolo dall’energia inestinguibile. Due single, ignari del proprio destino, si incontrano casualmente cercando il regalo per lo stesso matrimonio, scatenando una serie di situazioni esilaranti. Una commedia divertente che vuol far riflettere, tra una risata e l’altra, sulle nevrosi e sulle folli dinamiche di una coppia moderna, cercando una alternativa per concedersi la possibilità di una vita felice.



Biglietti: prevendite e prenotazioni telefoniche (tel. 0544 975166) da martedì 7 marzo dalle ore 10 alle ore 13 presso gli uffici del Teatro Comunale con ingresso dal Viale della Stazione.

Prevendite on line: www.vivaticket.it

Prezzi: da 26 a 15 euro. Ddp 1 euro

Info: 0544/975166 e www.accademiaperduta.it