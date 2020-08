Torna la cena multietnica "I Sapori della mia Terra"

Dopo il successo dello scorso anno è al via la seconda edizione della cena partecipata “I sapori della mia terra”, promossa dalla Sala Malva Nord di Cervia.

In vista della conclusione della stagione estiva, giovedì 27 agosto alle ore 21.00 gli operatori invitano il quartiere e la cittadinanza a concludere gli eventi del mese con una serata che abbia i colori del mondo e i sapori di casa. Come ogni esperienza collaborativa, ognuno può partecipare portando un assaggio di una pietanza della propria tradizione regionale o nazionale con la voglia di stare insieme e condividere le proprie tradizioni.

Durante la cena verranno proiettate fotografie di viaggio, riguardanti tradizioni alimentari di diversi paesi del mondo scattate da Daniela Poggiali. Il buffet e la partecipazione alla serata sono totalmente gratuiti.

L’evento si svolgerà nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza Covid-19.

E’ necessario mettersi in contatto con Informagiovani e Sei Donna per le proposte gastronomiche e per informazioni e prenotazioni : SeiDonna 0544979266 – Informagiovani 0544979265.