Cervia Città Giardino, anteprima di maggio a Milano Marittima con 'Giardini d'Autore'

Giardini d’Autore ha l’onore di firmare un’istallazione per l’anteprima della storica manifestazione Cervia Città Giardino che proprio quest’anno festeggerà i suoi primi cinquant’anni. Una mostra fotografica che ripercorre le principali tappe di questo evento che ha nella diffusione del verde la sua principale vocazione. Nata nel 1972 con il nome “Maggio in Fiore”, fin da subito ha assunto un carattere internazionale, dando vita, nel tempo, ad una vera e propria mostra d’arte floreale a cielo aperto, creando una solida rete di confronto e di interscambio di creatività fra varie città del mondo nella gestione del verde pubblico e privato.



E proprio in nome della collaborazione, il Comune di Cervia ha voluto Giardini d’Autore tra i suoi partner per rendere omaggio all’importante anniversario della manifestazione. Il luogo in cui prenderà vita questo “Spazio d’Autore” accessibile gratuitamente, è Milano Marittima con il suo Viale principale nelle giornate di sabato 7 e domenica 8 maggio 2022. Per l’occasione il cuore pulsante di Viale Gramsci si trasformerà in un giardino dell’Eden, colorato dalle più belle fioriture primaverili. Un ritorno al passato e al giardino storico e formale rivisitato, che strizza l’occhio ad una nuova era, in chiave pop e contemporanea che si animerà di incontri e laboratori dedicati alla cultura del verde.



Un giardino in cui sarà allestita la mostra fotografica dedicata ai cinquant’anni di Cervia Città Giardino, un viaggio tra i giardini e le firme dei paesi e delle città che da questo crocevia sono passati ed hanno lasciato la loro interpretazione del verde in città.



E così come le tante città e i Paesi che sono stati ospiti di questo evento negli anni anche Giardini d’Autore lascerà il suo segno verde. Grazie agli storici partners di Giardini d’Autore a alla maestria de “I progettisti on the road”, lo studio di architettura del verde di Tamara e Stefan Scarpellini, nelle due giornate di maggio sarà possibile ammirare l’allestimento che farà da quinta alla mostra fotografica, prender parte a laboratori ed iniziative gratuiti creativi per adulti e bambini, gustare e assaporare percorsi olfattivi e acquistare fiori provenienti dalle flower farms.



Cervia Città Giardino e Giardini d’Autore hanno in comune il primario desiderio di sostenere e diffondere l’amore per il verde, inteso come motore di una nuova cultura. Entrambe le manifestazioni, che per l’occasione si incontrano e si stringono la mano, sono momenti di importante condivisione con le città che da sempre le ospitano, dove la bellezza diventa protagonista in ogni sua forma e si esprime grazie al contributo di tutti coloro che lavorano per regalare assoluta meraviglia.



Mai come ora si sente la necessità di collaborazione fra città, persone e idee che incontrandosi danno vita a progetti nuovi, frutto di contaminazioni e scambi proprio come accade in natura in cui l’insieme trova equilibrio e perfezione grazie ad ogni elemento che la compone. Cervia Città Giardino e Giardini d’Autore sono da sempre manifestazioni che uniscono fiori, persone, natura e culture in nome della bellezza.

Nonostante le diversità culturali, il linguaggio della terra è comune ad ogni popolo e questo è il principale messaggio che si vuole trasmettere perché “Se si segue la natura, non si sbaglierà mai!”