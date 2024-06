Dalla Casa delle Aie, all'Orto Botanico dei frutti dimenticati: al via gli eventi collaterali di Cervia Città Giardino

Dopo l’inaugurazione di fine maggio Cervia Città Giardino per i DIRITTI Ambiente Sport Educazione entra nel vivo delle iniziative collaterali. Al via dal 17 giugno alle visite guidate alla Casa delle Aie e all'Orto Botanico dei frutti dimenticati alla scoperta di alcuni luoghi della tradizione cervese, veri e propri gioielli dal sapore antico e genuino. Nell’Orto botanico sono presenti oltre 40 specie arboree di frutti dimenticati. Le visite sono curate dall'Associazione Culturale Casa delle AIE e rientrano nel calendario degli eventi dei Luoghi d’Autore. La partecipazione è gratuita. Le altre date saranno l’8 e il 29 luglio, il 19 agosto e il 9 settembre. Per informazioni: il referente è Mario Stella cell. 338 379 1838.

Martedì 18 giugno dalle ore 7.00 alle 8.00 ci sarà la prima delle Passeggiate Meditative in Pineta, gratuite e adatte per chiunque desideri tornare alla calma del cuore, alla quiete della mente e alla propria essenza, che è la nostra vera natura. Conduce Maria Teresa Tartaglia. Le Passeggiate meditative sono previste anche il 16 luglio e il 20 agosto con appuntamento all’entrata da Via Emilia/Pineta di Pinarella.

Mentre il 2 luglio, il 6 agosto e il 3 settembre il ritrovo è in Via Sicilia/Pineta di Tagliata.

Le passeggiate meditative rientrano nel calendario degli eventi della 32^ edizione Cervia, la spiaggia ama il libro.

Ricordiamo che anche questa edizione di Cervia Città Giardino vede protagoniste oltre una sessantina di realtà da tutta Europa con allestimenti floreali ospitati in vari punti delle località, realizzati da squadre di giardinieri in rappresentanza di città italiane e straniere, aziende, enti, scuole e associazioni, che hanno così decorato per la stagione turistica gli spazi verdi del territorio.