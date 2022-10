Cervia, in biblioteca il torneo di scacchi

Il Gruppo Scacchi Cervia, in collaborazione con il comune di Cervia e la biblioteca “Maria Goia”, organizza per domenica 23 ottobre il suo primo torneo di scacchi. Il Gruppo, nato nell'aprile di quest'anno, si incontra ogni mercoledì alle ore 16 presso la Biblioteca comunale.

ll torneo è aperto a tutti i giocatori di tutte le età, classificati e non. La partecipazione è gratuita, non è necessaria la tessera della Federazione Scacchistica Italiana. I vincitori delle due categorie (avanzati e principianti) riceveranno in premio una scacchiera con pezzi dedicati a Cervia, creata dall’artigiano digitale cervese Massimiliano Montanari, sponsor dell’evento. Il torneo si svolgerà dalle ore 10 alle 18 presso la biblioteca “Maria Goia”.

Per informazioni ed iscrizioni contattare la referente del torneo Susanne: 331 188 4133. Chiusura delle iscrizioni: 20 ottobre 2022.