Cervia, in biblioteca l'incontro con la scrittrice Nadia Terranova

La biblioteca comunale “Maria Goia”, in collaborazione con l’Associazione Culturale Rapsodia, organizza per giovedì 2 marzo alle 16.30 un incontro con la scrittrice Nadia Terranova. Terranova nel suo ultimo romanzo dà memoria al terremoto del 28 dicembre 1908 che devastò Messina e Reggio Calabria. Nel racconto, le quotidiane vite dolenti di un bambino e una ragazza che nella tragedia del 1908, pur perdendo tutto, trovano nelle macerie delle città distrutte i germogli per rinascere con una nuova luce.

L’incontro fa parte della rassegna “Il porto delle storie”, che dal 2021 vede la collaborazione tra Biblioteca e Rapsodia.