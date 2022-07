“Cervia Incontra”: sei serate con grandi ospiti su sport, politica, cinema e storia

Questa sarà la prima edizione di “Cervia Incontra”, presentata con l’intervento del Presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini, del Sindaco di Cervia Massimo Medri e di Roberto Arditti Direttore editoriale di Formiche e moderatore delle serate. Ecco il programma delle serate, che si svolgeranno dal 4 al 9 agosto 2022 con inizio alle ore 21.30 nella splendida cornice della rinnovata Darsena del Sale.



Si parte giovedì 4 agosto con Paolo Mieli, giornalista e storico con il quale si analizzerà l’attuale situazione internazionale, partendo dai principali eventi che hanno segnato la storia della Russia, dalla Guerra Fredda fino ad arrivare all’invasione dell’Ucraina.

La rassegna proseguirà poi venerdì 5 agosto con una serata a tema calcio, a quarant’anni dal trionfo italiano del Mondiale 1982. Arrigo Sacchi e Pierluigi Pardo discuteranno dello sport più amato dagli italiani scandagliandone ogni aspetto, andando quindi ben al di là dei soli aspetti agonistici.

Sabato 6 agosto sarà poi il turno del generale Francesco Paolo Figliuolo, già commissario straordinario per l’emergenza Coronavirus, che ci racconterà i tanti momenti difficili e i risultati ottenuti della sua “sfida più grande”: la pandemia.

In questa occasione interverrà anche Simona Branchetti, volto di canale 5, conduttrice di Morning News.

Protagonisti della rassegna saranno poi Stefano Bonaccini, Presidente della Regione Emilia Romagna e Massimiliano Fedriga, Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, che domenica 7 agosto daranno vita a un dibattito sui temi di maggiore attualità, a cominciare dalle importanti evoluzioni politiche ed istituzionali degli ultimi giorni.

Lunedì 8 agosto Cervia darà il benvenuto a Pupi Avati, che offrirà una panoramica sul grande cinema degli ultimi 50 anni, quando mancano ormai poche settimane all’uscita nelle sale di “Dante”, film sulla vita del Sommo Poeta, presentato in anteprima lo scorso giugno alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Le serate cervesi si chiuderanno martedì 9 agosto con un appuntamento dedicato all’Emilia Romagna, terra di motori (e tanto altro), nella quale Tomaso Trussardi e Andrea Corsini, Assessore alla mobilità e trasporti, infrastrutture, turismo e commercio della Regione, ci racconteranno cosa significhi vivere questo territorio e il suo immenso patrimonio.

Il Presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini: “Questa rassegna arricchisce ancora di più il programma estivo di eventi della nostra Riviera Romagnola, che all'offerta sportiva, culturale e turistica da tempo affianca anche un cartellone di appuntamenti dedicati all'attualità e alla riflessione sui difficili tempi che stiamo vivendo. Si tratta di quel tipo di iniziative in cui crediamo molto, perché sanno valorizzare l’attrattività della nostra regione per ogni tipologia di pubblico. Grazie, dunque, agli organizzatori per aver scelto di ospitare 'Cervia Incontra' proprio nel nostro territorio”

Il Sindaco di Cervia Massimo Medri: “È stato per noi un onore accogliere qui gli organizzatori di questo evento con cui abbiamo collaborato giorno dopo giorno per mettere a punto questa bellissima iniziativa. Ringrazio Roberto Arditti, giornalista di lunga carriera, per aver scelto questa località e il Presidente Stefano Bonaccini per avermelo fatto conoscere; un incontro proficuo che ha fatto nascere una rassegna importante che porterà nella nostra città dibattiti dal grande contenuto politico e culturale, con volti noti a livello nazionale e internazionale, oltre ad essere une evento che avrà un forte impatto sui media. Queste sono le iniziative che vogliamo a Cervia e per le quali abbiamo e stiamo lavorando.

Anche Roberto Arditti, Direttore editoriale di Formiche e moderatore delle serate, ha voluto soffermarsi su un punto: “In queste serate a Cervia torneremo a discutere, perché questo è il sale della democrazia. Opinioni a confronto, idee diverse, ragionamenti, previsioni. Con l’aiuto dei nostri ospiti cercheremo di parlarci a beneficio del pubblico con garbo ma senza lasciare da parte argomenti spinosi”.

Per la realizzazione della rassegna “Cervia Incontra” si ringraziano Amadori, Orogel, San Patrignano, Batani Select Hotels, Pubblisole e Teleromagna.

La partecipazione agli incontri sarà libera fino ad esaurimento posti.