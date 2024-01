Con i "Mercoledì alla Pantofla" ripartono gli appuntamenti per gli amanti della cucina di mare

Un nuovo appuntamento per gli amanti della tradizione gastronomica marinara del territorio. Mercoledì 17 gennaio, dalle 19, nella sede del Circolo Pescatori “La Pantofla” di Cervia (Via Nazario Sauro 1), è in programma un ritrovo conviviale con un menù a base di eccellenze locali e con l'uso esclusivo, nella preparazione, del sale dolce di Cervia.

Il menu prevede crostini con burro e bottarga di muggine, zuppetta di vongole, taglioni con bottarga di muggine, seppioline in umido con cardo di Cervia, sardoncini spinati e fritti con glassa di aceto balsamico, vino, sorbetto e caffè.

Il costo della cena è di € 29, comprensivo di 1 euro di coperto. Per i soci del Circolo Pescatori il costo è di € 24, di cui 1 di coperto. Questo sconto, spiegano gli organizzatori, viene visto nell'ottica di un rapporto di fattiva collaborazione tra gestione e associazione per rilanciare l'attività del Circolo Pescatori.

Per partecipare alla serata e consentire un'adeguata preparazione della cena occorre telefonare e prenotare per tempo al numero 339.7230318. Non si ricevono prenotazioni al martedì, giornata di chiusura del locale.