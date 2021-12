Cervia Ritrovata: uno sguardo alle indagini archeologiche sulla città vecchia

Orario non disponibile

Dal 20 dicembre fino al 27 marzo il Museo del sale di Cervia propone ai visitatori la mostra “Cervia Ritrovata: La scoperta della città antica e del suo territorio”. Si tratta della terza mostra dedicata alle indagini archeologiche sul territorio del comune di Cervia che nel 2021 hanno visto gli scavi nell’area di Cervia Vecchia, in particolare nell’area della antica Rocca fatta costruire da Federico Barbarossa a difesa della città. Il percorso illustra, fra immagini e racconto, l’indagine archeologica avvenuta nei mesi di agosto, settembre e ottobre 2021.

La serie di pannelli narra le attività di scavo realizzate nell’area delle saline che ospitò, fino al 1697, l’antica città del sale, prima del suo trasferimento verso il mare. Le immagini, scatti del Gruppo Fotografico MUSA (gruppo di fotografi nato all’interno del museo), guidano l’occhio del visitatore alla scoperta dell’attento lavoro di scavi e pulitura dell’area dove sorgeva l’antica città, mentre il racconto degli archeologi offre una panoramica sulle attività svolte portandole a conoscenza del pubblico.

"Il MUSA si arricchisce di un'altra mostra dedicata ad un tema che sta suscitando sempre più interesse fra la cittadinanza, un racconto per immagini che affascinerà i visitatori - dichiara l’assessore alla Cultura Cesare Zavatta - Il nostro Museo si conferma un valore aggiunto per la città e sarà sicuramente apprezzatissimo anche dai turisti che passeranno a Cervia le festività di fine anno".

Sono in calendario alcune visite alla mostra in compagnia degli archeologi che hanno lavorato sul campo. Il 22 dicembre si terrà la prima visita in due turni: uno alle 15.00 e uno alle 17.00. Ad illustrare il percorso Mila Bondi, archeologa dell’Università che insieme a Marco Cavalazzi coordina il progetto e le attività di ricerca sull’area. Presente l’assessore alla Cultura Cesare Zavatta .

Le visite guidate proseguiranno nel 2022 nelle seguenti giornate 22, 29 gennaio; 12 e 26 febbraio; 12 e 26 marzo; ore 15.00 e ore 17.00. Gli esperti illustreranno ai visitatori l’affascinante percorso di indagine, indicando tecniche e metodologia impiegate in questo “viaggio alla scoperta dei resti dell’antica città”. MUSA dal 18 dicembre al 9 gennaio sarà aperto al pubblico tutti i giorni, festivi compresi dalle 14.30 alle 19.00. Sono necessari super green pass e mascherina indossata correttamente.