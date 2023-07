Cervia, serate di agosto al mercato del pesce

Il mercatino del pesce nel borgo dei pescatori il martedì e giovedì sera diventa un’area ricreativa di intrattenimento e di ristoro. Qui infatti si possono gustare dalle 19.00 le cozze, le ostriche di Cervia, e un fritto di paranza con il pesce nostrano.

Il giovedì inoltre questo luogo un po’ magico della vendita de pesce dalle ore 21.00 si trasforma in un salotto con racconti e considerazioni su temi legati alla pesca, all’acquacoltura e al mare. Interessante il calendario degli appuntamenti che, iniziati in giugno, continuano nei giovedì di agosto.

Il 3 agosto il dott. Massimo Bellavista rappresentante UE per la pesca e la mitilicoltura parlerà di Valorizzazione delle produzioni ittiche attraverso marchi collettivi territoriali e il dott. Piergiorgio Vasi rappresentante della regione Emilia Romagna per lo sviluppo e valorizzazione della pesca e dell’acqua coltura racconterà come sfruttare il granchio blu.

Il 17 agosto il dott. Mattia Lanzoni dell’Università di Ferrara propone un incontro dal titolo “L’anguilla europea, una risorsa a rischio di estinzione -Ambiente e biodiversità, cultura e pesca “

Il 24 agosto sarà la volta del dott. Alessio Bonaldo, Veterinario presso il Centro di Biologia Marina di Cesenatico, che parlerà di “Pesca ed Acquacoltura a Cervia: l’evoluzione del rapporto fra l’uomo e il mare, fra tradizione e innovazione”.

Il 31 agosto il dott. Massimo Bellavista rappresentante UE per la pesca e la mitilicoltura proporrà “Blue Skills &Jobs: le professioni del mare che cambiano”.

Le iniziative, organizzate dalla Cooperativa Pescatori “ Luigi Penso” di Cervia , si rivolgono al pubblico in un contesto vacanziero e di relax.