Cervia, si inaugura la statua di Giuseppe Mazzini: "Un messaggio di libertà e fratellanza"

Sarà inaugurato mercoledì 2 giugno, alle ore 10, il Monumento a Giuseppe Mazzini, fortemente voluto dai mazziniani cervesi, e donato alla città. L’opera sorgerà nel piazzale Quinto Ascione, davanti alla scuola Giovanni Pascoli. Alla cerimonia saranno presenti le massime autorità civili e militari, tra le quali Chiara Francesconi, consigliera provinciale in rappresentanza del presidente Michele de Pascale, e il sindaco di Cervia Massimo Medri.

“Sarà un evento importante per la cittadinanza cervese - dichiara la Presidente dell’Associazione Mazziniana di Cervia Isabella Ciotti, che interverrà in occasione dell’inaugurazione – non solo per il pregio artistico del monumento in sé, ma anche per trasmettere il messaggio di libertà e fratellanza che Giuseppe Mazzini ci lasciato; in questo modo intendiamo proporre una riflessione sui valori fondamentali del civismo per una comunità unita e solidale.” Per l’occasione interverrà anche il Presidente Onorario della Cooperativa Culturale Risorgimento di Cervia Eugenio Casadei e le conclusioni saranno affidate a Michele Finelli, Presidente Nazionale dell’Associazione Mazziniana Italia. La scultura è stata realizzata dal maestro Giuliano Giuliani, scultore e pittore poliedrico nato nel ravennate nel 1938 e tutt’ora attivo come insegnante e come “amante dell’arte e delle cose belle”, come ama definirsi.