Cervia, teatro Walter Chiari: "Le avventure di Pulcino"

La compagnia Teatro Pirata chiude, sabato 16 dicembre alle ore 21, l’edizione 2023 della rassegna Favole al Teatro Comunale Walter Chiari di Cervia con Le avventure di Pulcino, uno spettacolo scritto e diretto da Francesco Mattioni, Diego Pasquinelli e Silvano Fiordelmondo e interpretato da Lucia Paolozzi. La pièce è realizzata con l’uso di oggetti di recupero, con pupazzi mossi su un grande tavolo che, trasformandosi, diventa di volta in volta, la base per le scene. Il tutto arricchito da musiche originali e canzoni eseguite dal vivo.

Tutto inizia in una bottega dove vive Gelsomina, un po’ barbona e un po’ bambina, che di mestiere fa l’aggiusta cose. Tutti i giorni, alla stessa ora del mattino, in compagnia della sua fidata radio, apre la bottega. Un bel giorno arriva una vecchia valigia con dentro un pulcino di stoffa che, appena riparato, inizia a vivere una nuova vita. Qui iniziano le avventure di Pulcino in cerca di una mamma, perché si sa che la prima cosa che cerca un cucciolo è la mamma! Ad aiutarlo in questa ricerca, insieme a Gelsomina, da un’astronave fatta di un’accozzaglia di oggetti da cucina, arriva anche 3x2, uno strampalato anatroccolo proveniente dallo spazio che si metterà a capo della spedizione “cerca una mamma per pulcino”. Un viaggio che li porterà in una città puzzolente fatta di cartoni, poi in un bosco di ombrelli e ventagli e infine in un enorme mare blu. Tra scoperte, avventure e incontri con improbabili mamme, seguiremo la storia di Pulcino, fino all’epilogo finale dove, sotto un cielo stellato, finalmente troverà affetto e serenità tra le braccia di Gelsomina.

Sabato 16 dicembre 2023 ore 21

ATGTP TEATRO PIRATA

Le avventure di Pulcino

testo e regia di Francesco Mattioni, Diego Pasquinelli,

Silvano Fiordelmondo

con Lucia Palozzi

musiche originali Simone Guerro, Nicola Paccagnani

Biglietti: 5 euro

Disponibili online sul sito Vivaticket o nella sera di spettacolo dalle ore 20 presso la biglietteria del Teatro Comunale Walter Chiari.

Info: 0544 975166 e www.accademiaperduta.it