Lezioni, pace e soul therapy: si riscoprono le radici dello yoga con Yamm Festival

Torna lo yoga a Cervia. Da venerdì 10 a domenica 12 giugno, all’ombra dei secolari pini marittimi del Parco Naturale di Cervia, si terrà la quarta edizione dell’evento dedicato allo Yoga come pratica di sostenibilità. Il 10 giugno, nel suggestivo scenario del Parco Naturale e dei Magazzini del Sale di Cervia, si rialza il sipario sullo Yamm Festival 2022. Yoga is for everyBODY sarà il tema trainante di questa quarta edizione. Anche quest'anno, infatti, Yamm Festival si pone come spazio in cui si sperimentano possibilità e soluzioni rispetto alla contemporaneità che tutti viviamo.

Il cuore di Yamm 2022 è l'idea di una pratica inclusiva, accessibile a tutti i corpi e le identità sociali e di genere, affiancata anche da un’urgenza di ricercare una pace sempre più necessaria, dentro e fuori: pace invocata anche dalla parola sanscrita "Shanti", che spesso ricorre nella pratica yogica e che significa proprio pace. Lo Yamm Festival, come di consueto, sarà ricco di pratiche yogiche che mettono a dialogo le diverse realtà del panorama attuale, dando spazio a voci di diversi background culturali, sociali e di genere. Come il londinese Mark Kan, primo assistente di Shri Dharma Mittra, l’hawaiana Sole Weller, creatrice del famoso metodo Mind Mastery, che ha avvicinato allo yoga celebrità come Oprah Winfrey e consigliata dal famoso medico bestseller Mark Hyman.

Assieme a loro 3 portavoce autentici della disciplina, gli indiani Suprotim Choudhury, il dr Rajesh Shrivastava e Jahnava Sundari che dimostrano l’urgenza di non dimenticare le origini culturali dello Yoga. Tra gli italiani spiccano i nomi di Marco Migliavacca, Rirri, Carolina Benzi affiancati dall’iraniana Nadia Farahni fondatrice di Lunaria Institute. La serata inaugurale ai Magazzini del Sale sarà l’occasione di discutere su Corpi, linguaggi e rappresentazione nello Yoga in italia oggi, assieme a Francesco Ferreri, antropologo esperto in genere e autore del primo podcast di antropologia in Italia e Carolina Benzi, dottore in cultural studies e insegnante di Yoga.

Il sabato, al centro del Festival, avrà luogo Motori di Pace e Chimica corporea, un evento dal grande valore simbolico: l’incontro con Aleksandra Kovaliova e Oxana Shaposhnikova, due insegnanti di yoga di origini russa e ucraina. Insieme a loro ci saranno Piero Casanova, co-fondatore del festival e formatore di insegnanti yoga, e la dott.ssa Federica Pietromartire, insegnante di yoga e medico. Quattro punti di vista differenti che parleranno lo stesso linguaggio, attraverso la condivisione di esperienze comuni, per un approccio sempre più inclusivo. A dimostrazione che è possibile una diversa esperienza della realtà, non più reattiva alla paura ma creativa e benefica per tutti.

Lo speech terminerà con un momento celebrativo di condivisione e sperimentazione, con le djs Kris & Kris - Kristen Grove (USA) e Kristen Reichert (Canada), madrine del festival, storiche presentatrici di MTV e dj di Radio 105, che nel loro personale percorso hanno sempre più abbracciato il mondo olistico. Insieme a Piero Casanova, Kris & Kris daranno vita a "Soul Therapy", una pratica di danza estatica ad occhi bendati, creata da Casanova, considerata la nuova frontiera dell'entertainment olistico.

Orari: venerdì 10 giugno dalle 18:00 alle 22, sabato 11 giugno 2022 dalle 08 alle 23, domenica 12 giugno 2022 dalle 08 alle 19:30.