Le storie dei migranti al centro del libro "Che pacchia, ragazzi" di Carmelo Pecora

Sabato 18 dicembre, alle ore 20.30, al Circolo 22 a Bagnacavallo (Via Ramenghi 22), si terrà la presentazione del libro "Che pacchia, ragazzi!" di Carmelo Pecora, che sarà preceduta da un aperitivo, dalle 19.30, con prodotti di "Libera Terra" (solo su prenotazione al 333.4485261).

L'opera di Carmelo Pecora parla di storie di immigrazione, viste da un punto di vista molto veritiero, perché l'autore è stato per svariati anni Ispettore Capo della Polizia Scientifica presso la Questura di Forlì.

Nel presentare il libro, Libera Ravenna, Arci e Circolo 22 riprendono le parole di don Luigi Ciotti: "siamo chiamati a lottare per la vita, la dignità e la speranza di tutti. L'immigrazione non è un reato", non può essere un reato inseguire i propri sogni, cercare condizioni di vita migliori. Ingresso gratuito.