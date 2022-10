Chi ha paura del bosco nero? La pineta San Vitale di notte in occasione di Halloween

Lunedì 31 ottobre alle ore 17 Percorriamo insieme le viscere della Pineta San Vitale nella totale oscurità fino all’affaccio sulle valli interne. Accompagnati dal silenzio autunnale, scopriamo insieme cosa nasconde questo meraviglioso ecosistema: suoni misteriosi, animali in movimento, paesaggi nebbiosi e affascinanti in cui immergersi.



Solo per bambini (e genitori) coraggiosi dai 6 anni in su. A fine passeggiata saranno offerte bibite, caramelle, vin brulè e caldarroste cotte nel grande camino della Casa Pinetale.



Lunghezza percorso: 3,5 km



Biglietti:

Quota di partecipazione € 15

Gratuità dal secondo fratello in poi

Biglietti online: https://bit.ly/3D5qOZD



Ritrovo: al parcheggio in ingresso Pineta San Vitale (coordinate 44°30’29.1″N 12°13’26.6″E).

Via Fossatone 3, Ravenna



Per informazioni 0544 528710 | natura@atlantide.net.