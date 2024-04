Nuova chiamata pubblica per partecipare come attori al Don Chisciotte ad Ardere

Domenica 21 aprile, alle 20, al Teatro Rasi, si terrà la prima chiamata operativa per il "Don Chisciotte ad Ardere. Opera in fieri 2024" di Marco Martinelli e Ermanna Montanari, che vedrà cittadine e cittadini andare in scena a fine giugno insieme alle attrici e agli attori delle Albe. Il progetto, che si inserisce all’interno della programmazione del Ravenna Festival, è co-prodotto da Albe-Ravenna Teatro, Ravenna Festival e Teatro Alighieri.

La Chiamata Pubblica è sempre aperta a nuovi partecipanti, che possono trovare al seguente link https://www.ravennateatro.com/progetti/cantiere-malagola/chiamata-pubblica-malagola/ le modalità di iscrizione e il tipo di impegno richiesto. Chi non è intervenuto al primo incontro del 27 febbraio potrà ascoltare la registrazione nella sezione podcast del sito di Ravenna Teatro (tutte le registrazioni si trovano alla pagina Cantiere Malagola) a link https://www.ravennateatro.com/esplora/podcast/.

Per informazioni rivolgersi a Ravenna Teatro (tel. 0544 36239), inviare una mail a cantieremalagola@ravennateatro.com o consultare il sito ravennateatro.com. L'ingresso è come sempre gratuito.