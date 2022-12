"Christmas is here", a Ravenna col coro Ecce Novum e il Gruppo vocale Teleion

A Ravenna col coro Ecce Novum e il Gruppo vocale Teleion. Il 18 dicembre alle ore 17.00 il Coro Ecce Novum e il Gruppo vocale Teleion si esibiranno nella Basilica di Santa Maria Maggiore a Ravenna con il concerto Christmas is here, un’ideale annuncio in musica delle festività.

Il programma prevede classici come la "Kleine Orgelmesse" di Haydn e l’"Hallelujah" di Händel, insieme a brani del periodo rinascimentale e barocco di Josquin Desprez e Claudio Monteverdi. Non mancheranno le canzoni natalizie, sia quelle della tradizione che alcune riletture con sonorità più contemporanee, come "In dulci jubilo" di Luca Buzzavi.

I due cori, diretti dai maestri Luca Buzzavi e da Silvia Biasini, sono già noti per la loro partecipazione a diverse edizioni del Ravenna Festival, dove hanno portato sia grandi opere del passato (la "Missa Dolorosa" di Caldara) che nuove composizioni ("Eunoè" di Stefano Dalfovo, su testi danteschi). I cantori saranno accompagnati all’organo dal maestro Riccardo Tanesini e al pianoforte da Lorenzo Rossi.