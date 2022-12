"Christmas Run", tanti Babbi Natale di corsa per le strade di Lugo

Cappello, vestito rosso e barba bianca. Ma anche berretto verde da elfo e scarpe con i campanellini. E, perché no, un bel paio di corna da renna. Saranno questi e molti altri i travestimenti che affolleranno le strade di Lugo nel pomeriggio di giovedì 8 dicembre con la nuova edizione della XMAS RUN, camminata non competitiva organizzata dalla Pol. Lugo 1982 e realizzata anche grazie al prezioso contributo del Comune di Lugo nell'ambito del progetto Natale Insieme per il cartellone condiviso delle iniziative cittadine nel periodo festivo.

Babbi Natale, elfi e renne in perfetto stile natalizio. Non sarà importante correre, anzi per tutti o quasi si tratterà soprattutto di una passeggiata divertente fra amici e risate, famiglie, bambini e nonni. Ma per tutti sarà spassoso indossare qualcosa che ricordi il periodo festivo attraversare le vie della città.

L’allegra e colorata carovana prenderà il via alle ore 16.15 dal centro sportivo Enea Faccani, nel quartiere Stuoie, nei pressi del chiosco Maracanà. Percorrendo le vie di Lugo per circa 6 km, nel rispetto del codice stradale, il gruppo dei partecipanti arriverà fino al piazzale del quadriportico del Pavaglione per dare il via simbolico all’accensione dell’albero di Natale della città e di tutte le luminarie predisposte dal Comune di Lugo per le festività di fine anno. L’accensione dell’albero è prevista intorno alle ore 17 circa dopo che i tanti babbi natale di ogni età si saranno radunati in piazza Mazzini insieme a tutta la cittadinanza per un momento particolarmente simbolico se si considerano le limitazioni alla socializzazione degli ultimi anni. Al ritorno nella zona di partenza, merenda all’interno dell’impianto e distribuzione dell’album di figurine della società Lugo 1982 ai tutti i tesserati.

“Siamo davvero contenti – spiega Antonio Amadei, presidente di Lugo 1982 – di poter riproporre per il quinto anno consecutivo questa manifestazione che rappresenta soprattutto un modo per trascorrere tempo insieme in una bella occasione festiva. Quest’anno poi la nostra camminata porterà tutti i partecipanti fino al Pavaglione proprio in occasione dell’accensione dell’albero di Natale regalando a tutto il contesto un clima ancora più festoso, partecipato e profondamente simbolico. Ringraziamo il Comune di Lugo sia per il contributo all’evento nell’ambito del progetto del Natale condiviso, sia per questa bella opportunità che darà alle tante famiglie partecipanti un bel motivo in più per attraversare la città insieme a tutti noi. Un grazie sentito anche a tutte quelle realtà che sono sempre al nostro fianco e che aiuteranno anche in questa occasione come l’Avis di Lugo, il Maracanà, la Pubblica Assistenza di Lugo e le associazioni Amici di Pablo, Stuoie Sport e Società con tutte le sue componenti ovvero Rione Stuoie e Cicloturistica F. Baracca”.

La quota di partecipazione alla XMAS RUN 2022 è di Euro 5,00, gratuita fino ai 12 anni, e al momento dell’iscrizione sarà possibile acquistare, fino a esaurimento delle scorte, il travestimento da Babbo Natale, anch’esso al costo di Euro 5,00.

Per info e iscrizioni:

Lugo 1982, via Madonna delle Stuoie n. 1 nei giorni feriali dalle ore 17 alle 18.30. Tel. 393.3676401 (Gianni) oppure 331.1341135 (Valeria – Lugo 1982).