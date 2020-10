Cibo, arte e vino: appuntamento a pranzo con cultura ed enogastronomia

In un periodo così delicato e difficile per il mondo della ristorazione e della cultura, il Ristorante Alexander in collaborazione con la Bottega del Vino e Magazzeno Art Gallery inaugura una nuovo ciclo di incontri dedicati alla cucina, al vino e all’arte contemporanea.

Ogni domenica, a partire dal 1 novembre, il pranzo all’Alexander diventa un’occasione per apprezzare i piatti preparati dallo chef Mattia Borroni, i vini appositamente selezionati da Alessandro Penso e le opere d’arte scelte da Alessandra Carini per esaltare lo spazio della galleria.

Si parte domenica 1 novembre: il pranzo prevede un menù degustazione di cinque portate con una selezione di vini abbinati alle pietanze di aziende agricole che lavorano col metodo biodinamico (Tenuta Mara di San Clemente, Azienda Agricola Baccagnano di Brisighella e Azienza Agricola Villa Venti di Longiano). La prenotazione è obbligatoria chiamando il numero 0544/212967.