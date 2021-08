Cibo e narrazioni sotto la torre: torna "Cervia Gusta Libro"

Torna per il settimo anno "CerviaGustaLibro", un circuito di presentazioni di idee attorno al mondo del cibo e del vino. Il contenitore, ideato e condotto dalla giornalista e scrittrice Letizia Magnani, si svolge venerdì 20, sabato 21 e domenica 22 agosto a Cervia, nel luogo ormai vocato non solo all’accoglienza, ma anche al racconto delle storie di mare e di terra, lo spazio antistante la Torre San Michele a due passi dal porto canale, che per secoli ha fatto da cerniera fra le due culture della città, quella del sale e dei salinari e quella di mare legata alle storie di pesca dei marinai.

"Questo evento, nato nel 2015, anno di Expo, come contenitore per raccontare le tre anime della città, il Sale, la Pineta, il Mare – spiega Massimo Medri, Sindaco di Cervia –, è cresciuto nel tempo e si è consolidato, tanto da essere oggi un luogo di incontro e di dialogo per far crescere la cultura del buon cibo nella nostra città. Il cibo è elemento di riconoscimento e di distinzione, utile per indagare il presente e il futuro, senza dimenticare il passato, ma è anche simbolo di un territorio".

"CerviaGustaLibro in questa edizione si consolida ulteriormente e cresce, con alcune novità –. aggiunge la curatrice, Letizia Magnani – Intanto dentro vi sono storie di passione e di successo, ma anche l’intero sistema cittadino, a partite dal pubblico, arrivando alle associazioni di categoria e ai privati. La collaborazione con il mondo dell’artigianato tipico e la creazione di un villaggio dedicato allo street food danno un quid in più alla manifestazione. Sarà una nuova occasione per indagare i temi legati al cibo, ma anche per incontrarsi sotto la Torre per tutti, cervesi e turisti".

Il programma

La rassegna cervese prenderà il via venerdì 20 agosto, alle ore 18.30 con l’inaugurazione del villaggio dello street food di qualità, a cui seguirà, alle ore 21.30, l’intervista di Letizia Magnani a Nicoletta Tagliabracci, autrice del fortunato volume “Dante e il cibo del suo tempo” (VenturaEdizioni). nel corso della serata, interamente dedicata alla cucina nella divina Commedia, nell’anno dantesco, si indagheranno anche miti e riti della cucina medievale, rinascimentale e del futuro. La serata vede la partecipazione speciale di Bandito, il primo gin al Sale Dolce di Cervia, col quale si gli autori brinderanno a fine serata.

Sabato 21 agosto c’è grande attesa per una serata interamente dedicata al tema più attuale di tutti, la pandemia e il futuro. Con Letizia Magnani ad intervistare Maurizio Martina, vicedirettore generale della FAO, ci sarà il direttore della sede Rai di Bologna, Fabrizio Binacchi. Le guerra alimentari globali al tempo del virus e il nostro ruolo è il tema che indaga il volume “Cibo sovrano” (Mondadori).

Il ciclo di incontri termina domenica 22 agosto, con la serata interamente dedicata a cibo e salute, che vede protagonista Bruno Damini, scrittore e giornalista, autore del libro “I fagioli ribelli” (Minerva). E’ possibile fare piatti gustosi per i bambini e le bambine malate? Naturalmente sì. Bruno Damini ha chiesto a chef di fama, maestri pasticceri e maestri gelatai di aiutarlo. Fra salute e bontà si può scegliere di non scegliere.