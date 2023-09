Cibo, pensieri e relazioni sulla cucina popolare: torna a Cervia "CineFood"

Torna, per il secondo anno, il Festival CINEFOOD, momento di incontro per condividere cibo, pensieri e relazioni, come prova della Cucina popolare, che sarà attiva dal mese di ottobre.

All’interno del progetto Cervia social food, progetto di comunità che si pone l'obiettivo di sostenere la cultura del riuso (cibo, abiti, libri e mobili) attraverso azioni inclusive e sostenibili, da lunedì 11 settembre a mercoledì 13 settembre, si terranno tre serate, che vogliono essere occasione di incontro con le diverse anime di Cervia.

LUNEDI 11, dopo la presentazione alle 19:30 del progetto con Massimo Medri, Sindaco di Cervia e Romina Maresi, Presidente cooperativa San Vitale, capofila dei ventitré soggetti che sostengono Cervia social food, ci sarà la cena donata dal Circolo Pescatori e dai gestori La Pantofla e poi, alle 21, la relazione del professor Stefano Zamagni, dell'Universita’ di Bologna “Il talento è tuo, ma, se non lo usi per gli altri, lo perdi”, presentato dal Presidente dell'associazione Festa Amedeo Scelsa, ed infine la proiezione il film “Ritorno in Borgogna”, ambientato negli splendidi vigneti di questa terra.

MARTEDÌ 12 settembre si inizia alle 19:30 con un incontro “L’etica deve guidare l'economia” con Carlo Pezzi, Amministratore delegato di Hea Spa e Guglielmo Senni, Dirigente Settore Finanze del Comune di Cervia, incontro introdotto e moderato da Mauro Mazzolani, direttore Caritas Cervia. Seguirà la cena donata da Saretina di Cervia e la presentazione del progetto da parte dell’ Assessore Michela Brunelli; infine la proiezione del film “La parte degli angeli”, dove fragilità e talento trovano un punto d'incontro.

MERCOLEDI 13 settembre alle 19:30 la serata inizierà con “ Brisli, briciole di poesia romagnola” con l'attore cesenate Denis Campitelli, presentato da Antonella Casadei, Presidente Università per adulti Cervia. Seguiranno la cena donata dal ristorante La Ciurma di Cervia, la presentazione del progetto da parte di Bianca Maria Manzi e Cesare Zavatta, Assessori del Comune di Cervia ed infine la proiezione del film “Waitress - Ricette d'amore” anche come messaggio di cercare sempre la strada per la felicità.

In tutti gli incontri del Festival dolci e biscotti sono donati da Darsena del sale e IAL Emilia Romagna.

In ogni serata i ragazzi del centro sociooccupazionale Ikebana saranno i camerieri di sala, verranno ospitati alcuni cittadini fragili e sarà possibile fare acquisti di abiti del negozio Risvolto e libri della libreria Libridine.

L’offerta minima è di 15 € a serata ed è necessario prenotare la cena telefonando al 3343298097 oppure scrivendo una email a cerviasocialfood@sanvitale.ra.it

Le offerte raccolte sosterranno le spese del progetto Cervia social food, che già ha avviato l’Emporio solidale, Libridine e Risvolto e che, nei mesi prossimi, avvierà la Cucina popolare, di cui, durante le cene, sarà possibile vedere l’avanzamento dei lavori, il centro del riuso e l'Emporio della bellezza.

Cervia Social food è un progetto di welfare di comunità e, per questo, vuole essere anche un'occasione di belle esperienze di volontariato nelle diverse azioni presenti: chiunque abbia interesse a questo può scrivere o telefonare ai medesimi riferimenti suindicati.



L’assessore al welfare Bianca Maria Manzi ha dichiarato: “Il progetto Cervia Social Food rientra nelle nostre politiche del Welfare dell’Aggancio e ha messo in rete numerose realtà del territorio che si stanno distinguendo per l’impegno in tanti ambiti e settori. Dai libri, alla sartoria, al negozio per generi e beni di prima necessità, alla cucina. “Libridine”, “Risvolto”, “l’Emporio solidale” sono gli esempi di come l’economia del riuso sia fondamentale per uno sviluppo sostenibile e possa essere di aiuto a chi ha più bisogno e a favore delle persone in condizioni di fragilità economica e sociale. I tre incontri di Cinefood sono un’occasione di incontro per la comunità e di sensibilizzazione ai temi della cultura del riciclo e del riuso”.