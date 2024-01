Al Piccadilly l'unico concerto romagnolo del Cicci Bagnoli Quartet. Aprono i vincitori del Faenza Rock

Dopo le prime tre edizioni di Faenza Rock, tutte sold out, che hanno visto esibirsi le migliori band emergenti del territorio torna una edizione speciale intitolata “Suona con Cristian Cicci Bagnoli”. Il Cristian Cicci Bagnoli Quartet si esibira’ dal vivo per l’unica data invernale in Romagna sabato 24 febbraio dalle ore 21 al Piccadilly di Faenza in Via Cavour 11 a cura del Mei e della Casa della Musica. Il gruppo è formato da Cristian Cicci Bagnoli, uno dei migliori chitarristi rock italiani, Tommy Graziani, figlio di Ivan, alla batteria, Marco Dirani al basso (già con Annalisa) e Mecco Guidi alle tastiere (già con Cesare Cremonini).

Il contest "Faenza Rock Speciale Suona con Cicci" è realizzato da Materiali Musicali in collaborazione con la Casa della Musica di Faenza e con il sostegno del Comune ed è aperto a tutti gli artisti under 30 rock singoli, band, ensemble e altre formazioni giovani residenti nei comuni dell’Unione Romagna Faentina, della Provincia di Ravenna e dei Comuni di Imola e Forli.

Le iscrizioni, gratuite, possono pervenire via mail a: segreteria@materialimusicali.it fino a domenica 11 febbraio. Nella mail va inserito all’oggetto "Faenza Rock Speciale Suona con Cicci 2024" indicando nel testo nome dell’artista, nome del responsabile e contatti, indirizzo completo con città, cellulare, biografia e foto, 1 mp3 e/o 1 link per ascolto di un brano.

La giuria, coordinata da Giordano Sangiorgi e Cristian Cicci Bagnoli, selezionera’ un artista e/o una rock band che suoneranno in apertura del concerto del Cicci Quartet al Piccadilly di Faenza sabato 24 febbraio alle ore 21. Per info chiamare al nuero 349.4461825.