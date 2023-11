"Ciclico", per gustare lentamente il territorio di Castel Bolognese

In partenza sabato 11 novembre “Ciclico | lento • buono • condiviso”: una serie di appuntamenti volti all’esplorazione lenta di Castel Bolognese e dei suoi dintorni, tramite un turismo sostenibile, attento alla natura e ai suoi ritmi, che pone l’enfasi sullo stare insieme e sulla condivisione di saperi e tradizioni. Il primo evento si propone di unire la tradizione enogastronomica del territorio a una riscoperta del patrimonio culturale e letterario locale, creando una sinergia tra le aziende agricole e vinicole e le associazioni culturali presenti sul territorio.



Inaugureranno la giornata i Musicanti di San Crispino, con un concerto nel chiostro comunale in Piazza Bernardi alle ore 11. In Piazza sarà inoltre possibile ricevere informazioni, una mappa per orientarsi tra le diverse attività della giornata e il noleggio gratuito di alcune e-bike per spostarsi tra una tappa e l’altra.



Dalle 12 alle 18 saranno diverse le attività proposte in 7 cantine del territorio: visite guidate, degustazioni, merende e pranzi, letture ad alta voce di autori castellani e testi ispirati alla stagione. Verranno inoltre allestite alcune postazioni di bookcrossing dove poter lasciare e prendere libri in autonomia, secondo lo spirito di condivisione dell’evento.



«Ciclico è il primo progetto partecipato in cui ci impegniamo a promuovere il territorio con lo scopo di valorizzare, unire le proposte culturali, enogastronomiche e turistiche», afferma l’Assessore alla Cultura Luca Selvatici. E aggiunge: «Il lavoro su questo progetto parte da molto lontano, dal rinnovamento del MaAB, dai percorsi mappati sui monumenti, sui riferimenti storici, dal progetto artistico sulla street art, dalle attivitá del Museo Civico e della Biblioteca Comunale, dalle relazioni instaurate con le associazioni e con tutti gli operatori in ambito enogastronomico e ricettivo; questa "prima" di Ciclico è l'anticamera di un evento che si estenderà in primavera e che tende a creare una rete di sensibilizzazione al turismo slow, alla riscoperta delle peculiarità che il territorio offre e che in certi casi diamo per scontate, con l'ambizione di inserirsi in qualcosa di più grande e strutturato: un'occasione importante di arricchimento e crescita, personale e del territorio, con lo sguardo proiettato a domani».



L’evento è promosso dal Comune di Castel Bolognese e dall’Unione della Romagna Faentina, in collaborazione con Strada della Romagna, Zinzani Vini, Il Roccolo Azienda Agricola Biologica, Bertoni Bottega e Cucina, Tenuta Masselina, Azienda Agricola Furma, Azienda Agrituristica La Querciola, Azienda Agricola La Casetta, Azienda Agricola Franzoni e Tenuta Bantone, La Compagnia B&B.

Progettato da BAM! Strategie Culturali



La partecipazione è libera, ma per favorire una buona organizzazione ed evitare attese è caldamente consigliata la prenotazione per le attività nelle cantine e per assicurarsi il noleggio delle e-bike.

Maggiori informazioni:

Pagina web: bit.ly/ciclico11

Mail: ciclico@romagnafaentina.it