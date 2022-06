Cinema all'aperto, un'estate di grandi pellicole all’Arena del Carmine

Da giovedì 16 giugno il Chiostro del Carmine in piazza Trisi torna ad animarsi con la magia del cinema grazie a Cinemaincentro che, in collaborazione con il Comune di Lugo, ha preparato una rassegna che proseguirà fino a settembre: Arena del Carmine 2022. Da È stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino a Madres Paralelas di Pedro Almodóvar, dall’emozionante Ennio di Giuseppe Tornatore (che inaugura la rassegna) al divertente Il ritratto del duca di Roger Michell, tutti i film dei più grandi registi usciti durante questa stagione, passando per titoli forse meno noti ma che hanno conquistato pubblico e critica ai più importanti festival internazionali.

Non mancheranno, ovviamente, gli ospiti, grazie anche alla collaborazione con Fice (Federazione italiana cinema d’essai): la prima sarà Giulia Steigerwalt, regista del bellissimo Settembre, uscito in sordina per poi esplodere grazie al passaparola, che domenica 26 giugno racconterà al pubblico il lavoro dietro la realizzazione del film. Martedì 19 luglio, invece, toccherà al regista Filippo Vendemmiati e all’attivista Franco Grillini presentare Let’s Kiss – Storia di una rivoluzione gentile, mentre Ivano Marescotti sarà presente in sala martedì 26 luglio con Criminali si diventa. E sono ancora molti gli eventi da annunciare.

Dopo oltre due anni segnati dalla pandemia, il circuito Cinemaincentro riapre le porte dell’ Arena del Carmine, confidando diventi un luogo dove vivere l’incanto del grande cinema, mentre ci si emoziona e ci si confronta con altre persone, all’aperto e in sicurezza. Prezzi alla cassa: Intero 6,00€ Ridotto 5,00€. Apertura ore 20.30, inizio proiezioni ore 21.30.