Una serata al cinema con Fabio De Luigi: presenta il suo film "50 km all'ora"

Venerdì 5 gennaio, alle 18.30, Fabio De Luigi sarà al Cinedream di Faenza per presentare il suo ultimo film da regista: "50 km all'ora".

Non è la meta che conta, ma il viaggio. Una frase fatta perfetta per spiegare il senso di 50 km all'ora, in cui il Fabio De Luigi è sia regista che protagonista insieme a Stefano Accorsi. Nel film due fratelli, Rocco e Guido, si ritrovano dopo anni di lontananza in occasione della morte del padre che ha lasciato una lettera di commiato in cui chiede di andare a spargere le sue ceneri sulla tomba della madre, nel cimitero di Cervia. I due fratelli partiranno così per questa insolita missione, e lungo la strada - fra un battibecco e l'altro - scopriranno di avere ancora molto in comune, e qualche segreto da rivelarsi (o no) a vicenda.

Le riprese hanno avuto luogo in diverse location in Emilia-Romagna, spaziando dalle montagne dell’Appennino, passando per la pianura, fino ad arrivare al mare Adriatico. "Molte scene sono state girate nei luoghi dell’alluvione e proprio in quei giorni. È stata durissima emotivamente e logisticamente. Che terra forte però, che riesce sempre a sdrammatizzare tutto, esattamente come fanno i due protagonisti del film", racconta De Luigi.